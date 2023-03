Processo Cella Zero: Nappi (Lega), sentenza che rincuora e certifica corretto operato degli agenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sentenza di assoluzione nei confronti degli agenti coinvolti nel cosiddetto processo sulla 'Cella Zero', rincuora e soprattutto riconosce il corretto operato di servitori dello Stato. Dopo 11 anni si giunge finalmente al termine di un percorso complesso che ha richiesto l'equilibrio necessario per far emergere la verità e dare giustizia ai poliziotti penitenziari, che fanno il proprio dovere e svolgono un lavoro delicato, spesso in condizioni proibitive. Mi auguro che gli organi di informazione diano il giusto risalto alla notizia dell'assoluzione, giunta dopo un lungo e doloroso periodo vissuto da chi si è sempre dichiarato estraneo ai fatti". Lo ha dichiarato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)