Amministrative: Villani (M5S), a Scafati chiunque potrà contribuire a costruire il progetto per il rilancio della città

- "La partecipazione democratica è il principio cardine di ogni azione del Movimento 5 Stelle. Ed è all'insegna della partecipazione che abbiamo inaugurato la nostra campagna di coinvolgimento dei cittadini di Scafati, in vista delle comunali di maggio. E' un appuntamento molto importante per il nostro Paese, è una grande occasione per mettersi a disposizione della propria comunità, per tutti coloro che desiderano candidarsi con il MoVimento 5 Stelle, per diventare cittadini attivi al servizio del proprio territorio". Lo ha annunciato Virginia Villani coordinatrice del Movimento 5 stelle della provincia di Salerno. "A questa competizione elettorale, per la prima volta a Scafati, la lista del MoVimento 5 Stelle ha scelto di presentarsi in una coalizione, con altri cittadini attivi che condividono gli stessi principi e la stessa visione di regione e che, per questo, sottoscriveranno, tutti insieme, un programma elettorale e un patto etico, per guidare la città di Scafati in maniera efficace e sinergica. Chi vuole candidarsi in una coalizione guidata da Michele Grimaldi Sindaco, per il Movimento 5 stelle può contattarci. Il MoVimento 5 Stelle - 2050 riparte dai territori con Giuseppe Conte Presidente. Sarà una campagna elettorale molto emozionante e partecipata. Siamo pronti a dare il massimo nell'esclusivo interesse dei cittadini. Porteremo a Scafati competenza, capacità, passione, trasparenza, disponibilità, solidarietà e attenzione verso gli ultimi. È il momento di cambiare! Facciamolo insieme. Abbiamo una grande opportunità per ricostruire e rilanciare Scafati e vogliamo farlo con il contributo di tutti", ha concluso Villani. (Ren)