Carceri: il sottosegretario Ostellari in visita la settimana prossima agli istituti di Nisida, Airola e Secondigliano

- "Il 29 e 30 marzo è già prevista una mia visita agli Istituti per minori di Nisida e Airola, insieme al capo dipartimento Antonio Sangermano, e al carcere di Secondigliano, con il provveditore regionale Lucia Castellano. L'evasione, avvenuta nelle prime ore di oggi dall'Ipm beneventano, conferma la necessità di ripensare le modalità di esecuzione della pena e del trattamento dei detenuti minorenni e giovani adulti, riservando una particolare attenzione al tema del personale di sorveglianza. Auspico che i due evasi possano presto rientrare nell'Istituto, come già accaduto in occasione di precedenti allontanamenti. Per raggiungere questo obiettivo le Forze di Polizia e le competenti autorità sono al lavoro. Confermo che, a margine dei sopralluoghi previsti a Nisida, Airola e Secondigliano, incontrerò i rappresentati delle sigle sindacali della Polizia Penitenziaria". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia, sen. Andrea Ostellari. (Ren)