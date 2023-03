Sicurezza: Russo (FI), positivi risultati operazione "Stazioni sicure"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevedere che i controlli dell'operazione 'Stazioni sicure' possano essere estesi anche ad altre realtà territoriali oltre che alle città di Roma, Milano e Napoli, come dichiarato dal sottosegretario dell'Interno Emanuele Prisco in risposta ad una interrogazione di Forza Italia, è un segnale incoraggiante. Una risposta concreta che va nella direzione auspicata da Forza Italia per garantire maggiore sicurezza ai cittadini". Lo ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Paolo Emilio Russo, durante il question time in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Intensificare i controlli nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie anche in altre località può rappresentare un importante deterrente contro l'illegalità - ha aggiunto il parlamentare -. E' compito dello Stato infatti mettere in campo tutte le risorse necessarie per far sì che i cittadini si sentano protetti, soprattutto in quelle zone dove la percezione di insicurezza è più diffusa. I risultati ottenuti finora, con quasi centomila persone controllate, oltre 1200 denunciate e quasi trecento arrestate, sono positivi. Auspichiamo che si prosegua su questa strada". (Rin)