Difesa: Franco Gussalli Beretta a 'Nova', investire in tecnologia e capitale umano per difendere futuro (2)

- Non c'è dubbio che per Franco Gussalli Beretta sia anche e soprattutto una questione di cultura, "una cultura più industriale e manifatturiera - ha chiarito - e non è vero che in Italia non ci sia questa cultura. Forse, anzi senza il forse, ne servirebbe di più. Probabilmente è anche un po' colpa nostra, intendo come industriali: troppo spesso non siamo stati in grado di comunicare questa idea di impresa, questa cultura industriale". Nella storia della Beretta questo matrimonio fra sviluppo tecnologico e materiale umano è sempre stata una costante: "Tutto questo l'ho imparato da mio padre e prima ancora dai miei prozii" ha raccontato Beretta "e ricordo che la loro filosofia era costruita su un concetto molto chiaro, investiamo in macchinari e in uomini che li sappiano far funzionare. Noi abbiamo sempre fatto fucili e pistole e continuiamo a farli con sistemi che evolvono sempre". Sembra il segreto di Pulcinella ma in fondo non lo è perché come spiega Beretta presuppone "una chiara visione imprenditoriale ma soprattutto industriale perché industria, per me, significa saper fare e saper fare sempre meglio" ha aggiunto. (segue) (Rin)