Campania: oggi question time in consiglio regionale

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto dalla Vice presidente Valeria Ciarambino, si è riunito per il Question Time. Le “Criticità legate al trasporto pubblico degli studenti nel Comune di Caivano” sono state oggetto dell’interrogazione presentata dal consigliere Luigi Cirillo (Più Europa), che evidenziato: “nonostante nel 2015 la Regione Campania ha approvato una misura innovativa ed unica per il trasporto gratuito per gli studenti, gli studenti di Caivano non vedono realizzato questo diritto in quanto, da tempo, non passa la linea di trasporto pubblico locale, e quindi sono costretti ad affidarsi al trasporto privato e a pagarne il relativo costo” . A rispondere all’interrogazione è stato l’assessore Antonio Marchiello che ha sottolineato: “la Regione Campania ha fatto uno sforzo enorme per ripristinare il trasporto pubblico nell’area metropolitana di Napoli, con AIR che ha assorbito la fallita CTP, e dal prossimo maggio assicurerà tale collegamento attraverso la linea 03 Napoli Caserta Napoli via Caivano”. (segue) (Ren)