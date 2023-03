Comuni: Assemblea Anci giovani a Treviso dal 24 al 25 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo uscire dalla retorica sui giovani e passare ai fatti. Da qui il titolo Siamo l'Italia. Un indicativo presente per evidenziare in positivo che i giovani non devono essere derubricati al pur importantissimo ruolo di 'futuro della società', ma di presente", evidenzia il coordinatore Anci giovani Luca Baroncini. "Le generazioni hanno caratteristiche diverse tra loro e tutte debbono essere rappresentare nelle istituzioni per costruire al meglio le nostre città. Oggi i giovani sono ancora troppo poco presenti nei consigli comunali e nelle giunte italiane. Il governo sta dando segnali importanti di attenzione agli under 35 e ciò rappresenta una testimonianza della svolta che ci aspettiamo e che serve come il pane alla pubblica amministrazione per svecchiarsi e accrescere anche il livello di competenze", aggiunge evidenziando come i dati "dicono inequivocabilmente che i giovani sono la categoria di eletti più preparata e titolata". "E' con grande orgoglio che ospitiamo per la prima volta in Veneto, a Treviso, l'assemblea nazionale Anci Giovani – spiega il sindaco Mario Conte – mai come in questo momento storico risulta fondamentale un confronto tra amministratori, specie tra gli under 35, perché solo lavorando in squadra possiamo vincere le sfide che la contemporaneità ci pone per il benessere dei nostri cittadini. Bene, quindi, che diversi ministri siano presenti a portare il proprio contributo assieme agli altri relatori di altissimo livello. Sono certo che saranno due giorni di grande respiro e senso civico. Ringrazio infine tutti quanti hanno reso possibile l'iniziativa, in particolare il coordinatore Anci Giovani nazionale, Luca Baroncini, e quello di Anci Veneto, Roberto Bazzarello, per essere riusciti a mettere in rete un così grande numero di amministratori". (Rin)