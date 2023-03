Napoli: Patriarca e Schiano (Forza Italia), scioglimento Comune Boscoreale è tradimento politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La manovra ordita dai vertici del Pd per silurare l'Amministrazione Diplomatico a Boscoreale è operazione di bassissimo cabotaggio che di politico, peraltro, non ha nulla". A dirlo sono Annarita Patriarca, deputata e coordinatrice provinciale di Forza Italia, e Michele Schiano di Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. "Lasciare una città importante come Boscoreale senza guida a due mesi dalle elezioni amministrative – aggiungono – è un torto che i cittadini non meritano, e che bisogna denunciare affinché tutti sappiano. Raccogliere le firme davanti al notaio è un atto di slealtà politica che squalifica chi l'ha ideato, chi l'ha organizzato e quanti lo hanno messo in pratica. Un tradimento che la città non dimenticherà tanto facilmente. Sembra di assistere a una sorta di vendetta da parte di chi ha perso il controllo e la gestione politica del Comune decidendo di far pagare a una intera comunità la propria incapacità politica. Noi stiamo e staremo sempre dalla parte di chi ha deciso, in onore a una libertà politica che niente e nessuno può comprimere, di non scendere a compromessi politici mantenendo la propria autonomia e la propria indipendenza di azione e di giudizio. Per brama di potere non si può distruggere un'esperienza politico-amministrativa come quella dell'Amministrazione Diplomatico abbracciando i propri nemici solo per bassi interessi di bottega e dimenticandosi completamente dei bisogni dei cittadini e di un intero territorio". (Ren)