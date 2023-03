Sicurezza: Unarma, chiarire come saranno intensificati i controlli se manca il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttiva inviata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ai prefetti di Roma, Napoli e Milano per intensificare le attività di controllo delle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie "è una presa in carico e un’ammissione istituzionale sull’insicurezza di molte città, un impegno che come sindacato dell’Arma dei carabinieri accogliamo favorevolmente”. Lo sottolinea Antonio Nicolosi, segretario generale del sindacato Unarma, che tutela il personale dell’Arma dei carabinieri. “Il nostro dubbio riguarda però l’applicazione della direttiva: il ministro Piantedosi come intende mobilitare agenti e pattuglie considerando la carenza endemica di organico, per cui solo nell’Arma si riscontrano almeno 12 mila uomini in meno? La coperta è corta e se si vuole offrire un servizio capillare sul territorio e massimizzare i controlli, prima di tutto bisogna investire sulle assunzioni di personale e sugli scatti di carriera tra le Forze Armate e di polizia: non abbiamo il dono dell’ubiquità”. (Rin)