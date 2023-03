Campania: oggi question time in consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “Gara Consip per l’affidamento dei servizi museali integrati per il Parco archeologico di Ercolano” è stata il tema dell’interrogazione presentata dalla consigliera Roberta Gaeta (Azione,Centro Democratico,Demos,Europa Verde), che ha sottolineato: “con tale gara per i servizi museali integrati del sito, è stato inserito impropriamente anche il servizio di visita guidata creando un danno alle guide turistiche che si occupano professionalmente delle stesse e determinando un grave rischio che potrebbe incidere sulla perdita di posti di lavoro nel settore”. “L’associazione delle guide turistiche ha presentato ricorso contro questo provvedimento, che pende dinanzi al Tar Campania e la sentenza è attesa per il prossimo maggio – ha detto l’assessore regionale al turismo Felice Casucci -, è un tema importante sul quale la Regione Campania ha la massima attenzione per la difesa e valorizzazione delle guide turistiche, professionalità che saranno oggetto di una legge nazionale, come annunciato dal Ministro competente, per la quale la Campania ha dato un importante contributo”. (segue) (Ren)