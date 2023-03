Campania: oggi question time in consiglio regionale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le “Problematiche dell’Ufficio Territoriale del Genio Civile di Caserta” sono state oggetto dell’interrogazione del consigliere Vincenzo Santangelo (Italia Viva), con particolare riferimento alle autorizzazioni per i lavori per il rischio sismico. “L’accumulo di pratiche che ha pesato sui tempi delle nuove istanze è determinata dalla carenza di personale e dalle problematiche provocate dall’emergenza pandemica, per superarle e rendere più efficienti le attività tecniche degli uffici, la Giunta regionale ha destinato le procedure assunzionali prevalentemente ai profili tecnici e ha stipulato un accordo per l’assunzione di novanta unità di tecnici dalla vigente graduatoria del Comune di Pozzuoli”. (segue) (Ren)