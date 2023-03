Napoli: Nappi (Lega), esplosione auto maggiore Finanza episodio inquietante, solidarietà a ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare piena luce sulle cause dell'esplosione e dell'incendio che a Bacoli hanno distrutto l'auto di un maggiore della guardia di finanza. Come riportano organi di stampa non sarebbe esclusa la pista dell'attentato. Confidiamo nella rapida azione delle forze dell'ordine per chiarire ogni aspetto dell'inquietante episodio, all'ufficiale scampato al pericolo la nostra massima vicinanza e solidarietà". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)