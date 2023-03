Difesa: Franco Gussalli Beretta racconta a 'Nova' la storia della villa sede dell'azienda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma è proprio la villa ad avere una storia particolare per non dire curiosa. "Io, racconta Franco Gussalli Beretta, "l'ho appresa in famiglia e allo stesso modo la racconto. A volerla è stato il mio bisnonno Pietro che aveva due grandi passioni: l'azienda e l'architettura. Una passione che coltivava grazie anche all'amicizia con l'architetto bresciano Egidio Dabbeni, lo stesso che aveva ristrutturato il Broletto che dopo la Loggia è il palazzo simbolo di Brescia". Un'amicizia fondamentale quella tra Pietro Beretta ed Egidio Dabbeni: "il suo tempo libero il mio bisnonno lo trascorreva proprio con Dabbeni e da questi incontri nacque l'idea di costruire la villa. Ma non era solo amore per l'architettura" ha raccontato ancora Franco Beretta, "c'era anche quell'amore per l'azienda e per il suo futuro che subito dopo la prima guerra mondiale angustiava il bisnonno. Il fatto è che con la fine delle ostilità era prevedibile un calo nella produzione di armi e dunque Pietro Beretta temeva si dovesse arrivare al licenziamento di una parte delle maestranze. Come evitare che questo accadesse? Ecco l'idea: quella di impiegare i dipendenti in eccesso nella costruzione della villa". Che appunto venne completata nel 1925. (segue) (Rin)