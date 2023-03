Comuni: Assemblea Anci giovani a Treviso dal 24 al 25 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 22ma Assemblea nazionale Anci giovani - dal titolo "SiAmo l'Italia" - si svolgerà dal 24 al 25 marzo a Treviso presso l'auditorium della Fondazione Cassamarca. L'appuntamento sarà un'occasione di confronto e di dibattito tra sindaci, assessori e consiglieri comunali under 36, esponenti del governo e delegati di enti ed aziende sulle questioni che riguardano da vicino i cittadini e i giovani amministratori. Alla due giorni, che sarà aperta dalla relazione di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme e coordinatore nazionale Anci Giovani, parteciperanno il presidente dell'Anci nazionale e sindaco di Bari Antonio Decaro, il vicepresidente vicario e sindaco di Valdengo Roberto Pella e il presidente del Consiglio nazionale Enzo Bianco. Con loro, tra gli altri, i sindaci Mario Conte (Treviso), presidente di Anci Veneto, Matteo Lepore (Bologna), Giorgio Gori (Bergamo) e Damiano Tommasi (Verona). Di rilievo anche presenza del governo, con il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, e con i ministri per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per le Disabilità Alessandra Locatelli e per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Il dibattito si snoderà su quattro temi principali: sostenibilità nei Comuni, i giovani e il lavoro, la costruzione di comunità inclusive, il rapporto tra giovani, politica e pubblica amministrazione. "L'appuntamento con l'assemblea di Anci Giovani e il confronto con le amministratrici e gli amministratori under 36 è per l'Associazione uno snodo importante nell'ambito del confronto che cerchiamo di mantenere costante con tutti i Comuni e gli enti locali del Paese – spiega Antonio Decaro -. Andiamo all'assemblea di Treviso con grande attenzione, sapendo che discuteremo temi cruciali per lo sviluppo delle nostre comunità. Avremo un bel confronto con amministratori che per età, formazione, competenze e impegno sono la vera risorsa per le istituzioni del nostro Paese, sia dal punto di vista politico che amministrativo. Insieme discuteremo del PNRR e degli altri progetti in corso, analizzando problemi e opportunità di sviluppo. Abbiamo come obiettivo l'Italia del 2030: sostenibile, inclusiva, moderna e più giusta. A Treviso proveremo a raccontarla insieme". (segue) (Rin)