Napoli: Savastano (FI), inaccettabile assenza assessore De Iesu in Consiglio comunale

- “L’assenza al Consiglio comunale di oggi dell’assessore De Iesu è inaccettabile”. Così Iris Savastano, consigliera in quota Forza Italia, ha stigmatizzato l’assenza alla seduta di oggi dell’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu dopo l’omicidio del giovane Francesco Pio Maimone, ucciso a Mergellina il 20 marzo scorso. “A seguito dell'acuirsi di questa situazione di violenza - ha proseguito - se non interviene neanche l'assessore, che è il primo che ci dovrebbe dare risposte in materia di sicurezza, come facciamo a lamentarci quando i cittadini ci fanno notare che lo Stato è assente?”. E sulla proposta di un consiglio monotematico nel quartiere Ponticelli, dove oggi è stato rintracciato il presunto colpevole dell’omicidio di Maimone, Savastano ha aggiunto: “Lo stesso tavolo dovrebbe essere realizzato per tanti altri quartieri dove esistono episodi di violenza”. (Ren)