Caserta: nella notte fiamme in appartamento ad Aversa

- Fiamme in appartamento ad Aversa (Caserta). E' successo ieri sera quando alcuni residenti hanno vissto uscire fumo e fiamme da un appartamento sito al 3 piano di un palazzo in via Antonio Gramsci. Sul posto, verso le 22.45, è intervenuta una squadra del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta del distaccamento di Aversa. Gli operatori a causa dell'assenza dei proprietari hanno dovuto forzare la porta blindata all'ingresso utilizzando una mototroncatrice. Una volta entrati nell'appartamento, i vigili del fuoco si sono adoperati nello spegnimento dell'incendio che aveva interessato mobili e suppellettili della stanza da letto. Sul posto, a supporto della squadra, anche un'autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa ed un'autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. (Ren)