Campania: Casucci, giunta al fianco di guide turistiche, ma attendiamo Tar - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Roberta Gaeta, di Azione-Centro Democratico-Demos-Europa Verde, nel corso del question time al Consiglio regionale della Campania ha interrogato la giunta sulla "Gara Consip per l'affidamento dei servizi museali integrati per il Parco archeologico di Ercolano". Secondo Gaeta, per come è stata concepita, la gara “penalizzerebbe la figura di guida turistica abilitata, che si troverebbe impossibilitata a svolgere la sua professione all’interno del parco archeologico di Ercolano”. L'assessore regionale al Turismo, Felice Casucci ha risposto che: "La giunta ha istituito oltre 2 anni fa un tavolo permanente con le guide turistiche, con le quali ha un dialogo permanente. La giunta sa bene che molto spesso le guide turistiche hanno fatto valere i propri diritti attraverso il ricorso. Anche per Ercolano è stato fatto un ricorso al Tar Campania. Ho letto il ricorso delle associazioni, e anche quello dell'Avvocatura di Stato, visto che si tratta di un tema di competenza nazionale e non regionale. Da questo ricorso emergono una serie di questioni delicate su cui bisogna attendere la sentenza a maggio. La giunta conferma il proprio impegno al fianco delle guide turistiche". Gaeta si è detta "rassicurata" dalla posizione della giunta.(Ren)