Difesa: Franco Beretta a 'Nova', investire in tecnologia e capitale umano per difendere futuro (4)

- A proposito di mercato, la penetrazione su quelli esteri non si è fermata con acquisizioni e nuovi asset. "Il mercato estero soprattutto dopo il Covid - ha proseguito Beretta - è cambiato almeno per quanto riguarda il nostro core business che rimane quello delle armi da caccia. In Europa è aumentata la richiesta del nostro prodotto e in fondo anche l'acquisizione della Holland&Holland storica manifattura inglese di fucili è stata qualcosa di più di una operazione di immagine e di prestigio. Si inserisce piuttosto nella doppia filosofia della nostra azienda: da un lato valorizzare sempre più il marchio Beretta e dall'altro affidare al gruppo nella sua interezza la capacità di rispondere alla domanda di prodotti della cosiddetta tradizione british". D'altra parte al gruppo sono poi affidate le operazioni sui mercati esteri, "a cominciare dagli Stati Uniti che rimane per noi il più importante" attraverso come si diceva le acquisizioni, "l'ultima quella più grande fabbrica di proiettili svizzero-tedesca. La filosofia è sempre la stessa: valorizzare il manifatturiero. Abbiamo deciso di investire nelle ottiche per i nostri prodotti di base e potevamo farlo in due modi: andare a comprare quel che ci serviva su qualche mercato orientale a basso costo o acquisire un marchio riconosciuto e gestirlo direttamente. Abbiamo scelto questa seconda strada. Vogliamo continuare a saper fare: il nostro segreto, che non è poi un gran segreto, sta tutto qui" ha aggiunto. D'altra parte ricorda Franco Gussalli Beretta, in questo caso nel ruolo di presidente degli industriali bresciani, "la parola Confindustria dovrebbe essere proprio quella roba lì e lo dico pensando proprio a Brescia dove l'industria manifatturiera ancora esiste e funziona. Semmai - ha concluso - va costruito un sistema Brescia, va fatta di questa città il polo attrattivo per chi vuole fare industria in questo modo ma non dipende solo dagli imprenditori". (Rin)