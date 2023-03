Campania: oggi question time in consiglio regionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’“Assistenza sanitaria nelle aree interne del Cilento” è stata l’argomento dell’interrogazione del consigliere Michele Cammarano (M5S), presidente della Commissione speciale Aree interne, che ha evidenziato: “nelle regioni meridionali, la contrazione della spesa pubblica nella sanità ha inciso soprattutto sui lea e particolarmente nelle aree interne e periferiche. In tale ambito il ridimensionamento del presidio ospedaliero di Roccadaspide crea ulteriori problematiche al diritto alla salute dei cittadini delle aree interne del Cilento”. “Il presidio ospedaliero di Roccadaspide, pur rivestendo un ruolo fondamentale, non è l’unico in quanto si punta su tale territorio, con le altre realtà sanitarie esistenti e le Case di Comunità, per rafforzare e migliorare la risposta sanitaria”, ha detto Marchiello. (segue) (Ren)