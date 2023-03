Difesa: Franco Beretta racconta a 'Nova' la storia della villa sede dell'azienda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Lo stile viene definito "eclettico" e si sviluppa su quattro piani e dal 1925, anno in cui fu completata la costruzione, è la casa della famiglia Beretta e la sede, soprattutto questo, dell'azienda. Ogni componente della famiglia ha una sua stanza "che viene utilizzata quando è necessario" ha racconta Franco Gussalli Beretta ad "Agenzia Nova" ma l'edificio è il cuore pulsante e amministrativo del gruppo. In più c'è il museo storico della Beretta dove tra le tante cose campeggia una lettera con la quale, a metà del cinquecento, il Doge di Venezia ringrazia l'armiere di Gardone Val Trompia, Beretta, per gli archibugi ricevuti.