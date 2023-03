Napoli: Comune ed Eisi Campania insieme per il baskin, giornata di formazione e inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 marzo 2023 Eisi Campania, con il patrocinio del Comune di Napoli e di Unicef Campania, ha organizzato al Polifunzionale di Soccavo ed al PalaBarbuto di Fuorigrotta una giornata interamente dedicata allo sport e all'inclusione. Si comincerà alle 8.30 del mattino, al Polifunzionale, con un doppio appuntamento di corso Baskin per Aiuto Allenatore e Allievo Arbitro, in seguito ai quali verranno rilasciate qualifiche di primo livello dall'Eisi – ente riconosciuto dal CIP, Comitato Italiano Paralimpico. Si proseguirà nel pomeriggio, al Palabarbuto, con una partita di baskin tra Baskinsieme e RaggioSunBoys Baskin. Il baskin è uno sport pensato, studiato e realizzato affinché ragazze/i, adulti e non, in base alle loro abilità, potessero giocare insieme nella stessa squadra. Questo sport prende spunto dalla pallacanestro nella struttura generale, ne mantiene gli obiettivi ma ne cambia le regole, adattandole ai vari tipi di abilità presenti. L'assessore Emanuela Ferrante: "Ho voluto fortemente dare spazio ed eco a questa iniziativa che, attraverso il baskin, rappresenta, senza dubbio, uno dei più importanti e significativi momenti di sport nelle sue declinazioni di inclusione, integrazione, educazione ed amore e rispetto per l'altro. Sarà un'occasione di coinvolgimento dei ragazzi e di educazione al rispetto delle differenze, creando quell'armonia nel gioco che solo lo sport è capace di fare. Un gioco nel quale le regole si adattano alle abilità di tutti, nessuno escluso!". Vittorio Scotto di Carlo, delegato Eisi Campania e coordinatore Baskin Campania, oltre che allenatore e responsabile tecnico dell'Asd Baskinsieme, non ha dubbi che si tratti di una vera rivoluzione per lo sport: "Venite a guardare con i vostri occhi come persone così diverse sono accumunate insieme da una grande legame, quello del divertimento e della 'compequità': competizione ed equità, per fare in modo che ognuno, in base alle proprie caratteristiche e abilità, metta tutto se stesso nell'incontro sportivo. Il baskin è un nuovo e rivoluzionario sport, perché è pensato e progettato per tutti." (Ren)