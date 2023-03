Campania: Cirillo (+Europa), grazie a Regione da 2 maggio ripristiniamo linea che serve Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante da diversi anni la Regione Campania abbia dimostrato di essere all'avanguardia garantendo il trasporto gratuito agli studenti, oggi succede che in provincia di Napoli, a Caivano in assenza di pullman non c'è la possibilità concreta di poter usufruire di questo 'benefit'". Così il consigliere regionale di +Europa Luigi Cirillo durante il question time di questa mattina rivolto all'assessore Antonio Marchiello. "Ringrazio per la segnalazione che mi è pervenuta in qualità di vicepresidente della commissione Trasporti i consiglieri comunali di opposizione a Caivano Antonio Angelino, Orsella Russo, Imma Grande, Giuseppe Russo, Luigi Padricelli, Enzo Pinto – continua – Nel Comune napoletano da tempo la linea del trasporto pubblico locale non funziona, gli autobus non passano e gli studenti sono costretti a pagare dei privati. Circa 80 euro al mese. In pratica i ragazzi diventano beneficiari in astratto di un diritto che gli è stato riconosciuto proprio dalla Regione, una beffa. Per me era importante capire come il consiglio regionale potesse intervenire per risolvere questa criticità e devo dire che mi ritengo soddisfatto della risposta dell'assessore Marchiello che ha già attivato le procedure per sbloccare la situazione. Air Campania si impegna già dal prossimo 2 maggio ad attivare la linea che passa per Caivano. I caivanesi non saranno più cittadini di serie b, non grazie al Comune, ma grazie alla Regione e alla segnalazione dei consiglieri comunali". (Ren)