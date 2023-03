Sanità: Regioni, stanziati cinque milioni per cefalea cronica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità classifica l’emicrania al secondo posto fra tutte le malattie che causano disabilità, una condizione sempre più diffusa anche in Italia. Lo dichiara una nota della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Con il via libera all’Intesa in Conferenza Stato-Regioni vengono erogati ed assegnati 5 milioni di euro per l’anno 2023 e per l’anno 2024. I finanziamenti – spiega la nota – serviranno a realizzare i progetti biennali presentanti dalle regioni finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea primaria cronica. Le quote saranno erogate mediante l’utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le risorse assegnate alle regioni – conclude la nota – sono ripartite sulla base della popolazione residente con i dati aggiornati al primo gennaio 2022. (Rin)