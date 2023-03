Napoli: Geta, deriva violenta frutto di abbandono istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’uccisione di Francesco Pio Maimone, 18enne colpito al petto dal proiettile esploso da un coetaneo a Mergellina, ha lasciato attonita l’intera città. Due ragazzi, la vittima e il suo carnefice, espressione entrambi di una Napoli abbandonata in cui lo Stato è da tempo assente". Lo ha dichiarato Roberta Gaeta, consigliere regionale Demos – Europa Verde. "Una città dove nulla si fa per contrastare la cultura criminale, dove i giovani sono ostaggio di dinamiche violente e respirano aggressività senza soluzione di continuità. Esiste un’assenza istituzionale che va dalle periferie al centro e che ha creato un vuoto incolmabile per la formazione delle nuove generazioni. Quella che viviamo è una situazione grave che necessita sempre meno di facili slogan e sempre più di azioni concrete a sostegno dei giovani e delle loro famiglie. La repressione da sola non serve a nulla se non accompagnata da politiche sociali ad alto impatto. Napoli ha un tessuto sociale di grande dignità, con valori profondi e ben radicati che nulla hanno a che vedere con la malavita e la criminalità, da respingere e combattere ogni giorno. In ogni quartiere esistono realtà positive e coraggiose, sono quelle che dobbiamo impegnarci ad incentivare, perché a tutte quelle persone bisogna dare una mano concreta”, ha concluso Gaeta. (Ren)