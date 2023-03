M5s: Renzi, leggi simbolo Conte hanno consentito truffe colossali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le leggi simbolo di Giuseppe Conte, dai bonus edilizi al reddito di cittadinanza, hanno consentito truffe colossali a spese dello Stato. I grillini si riempivano la bocca della parola onestà, ma nessuno come loro ha favorito i disonesti, i ladri, i truffatori. E la verità finalmente emerge". Lo scrive su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in merito alla notizia di una truffa, scoperta ad Avellino, sui bonus edilizi, che ha portato al sequestro di crediti di imposta per un miliardo e 700 mila euro. (Rin)