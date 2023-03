Difesa: Franco Beretta a 'Nova', investire in tecnologia e capitale umano per difendere futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una storia lunga più di cinquecento anni. La storia di una fabbrica e di una famiglia che dalla fondazione sono sempre state un'unica parola: Beretta, la fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia in quella provincia bresciana che rimane il terzo polo industriale d'Europa. "La nostra storia - ha raccontato ad 'Agenzia Nova' Franco Gussalli Beretta a capo dell'azienda ma anche presidente di Confindustria Brescia - è fatta di tradizione e di innovazione. Abbiamo sempre guardato al nostro passato ma ci siamo sempre interrogati sul futuro nel senso che ogni azienda, soprattutto se storica, deve diventare giorno dopo giorno contemporanea. Per dirla con una frase: dobbiamo cavalcare il futuro". In tempi di globalizzazione e di mercato aperto molti si chiedono cosa significhi italianità delle nostre aziende e come queste possano competere sui grandi scenari economici. "Credo che la risposta si chiami capacità manifatturiera che poi significa saper fare senza farsi attrarre dalla finanziarizzazione delle imprese o dalla terziarizzazione delle stesse. E' quello che abbiamo fatto in Beretta: sviluppare il saper fare attraverso due strumenti: gli investimenti sulla tecnologia e sul capitale umano per competere di più e per sviluppare quella creatività tipica del made in Italy e che solo sposando tecnologia e capitale umano permette di cavalcare il futuro" ha spiegato. (segue) (Rin)