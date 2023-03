Campania: Marchiello, ospedale Roccadaspide non è l'unico, con altre realtà miglioriamo risposta sanitaria - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’“Assistenza sanitaria nelle aree interne del Cilento” è stata l’argomento dell’interrogazione in question time del consigliere regionale campano Michele Cammarano (M5S), presidente della Commissione speciale Aree interne, che ha evidenziato: “nelle regioni meridionali, la contrazione della spesa pubblica nella sanità ha inciso soprattutto sui lea e particolarmente nelle aree interne e periferiche. In tale ambito il ridimensionamento del presidio ospedaliero di Roccadaspide crea ulteriori problematiche al diritto alla salute dei cittadini delle aree interne del Cilento”. A rispondere l’assessore Antonio Marchiello: “Il presidio ospedaliero di Roccadaspide, pur rivestendo un ruolo fondamentale, non è l’unico in quanto si punta su tale territorio, con le altre realtà sanitarie esistenti e le Case di Comunità, per rafforzare e migliorare la risposta sanitaria”.(Ren)