Caserta: trasporto illecito di rifiuti speciali, sequestrato Apecar a Recale

- Nel Comune di Recale (Caserta) i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise hanno scoperto un Apecar con il cassone colmo di circa circa 800 kg di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. A bordo del mezzo c’erano: apparecchiature da esterno per condizionatori; un tavolo da stiro; una bicicletta in disuso; una rete metallica per materassi usurata; un tapis roulant rotto; un forno dismesso; ed altri elettrodomestici in disuso, nonché rifiuti in vetro ed in plastica vari. Alla guida un uomo che svolgeva attività di svuota cantine in assenza di qualsiasi autorizzazione per la raccolta e trasporto dei rifiuti. L’uomo, inoltre, è risultato sprovvisto del libretto di circolazione e della patente di guida. E’ stato denunciato per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. L’Apecar è stata sottoposta a sequestro giudiziario preventivo con affidamento in custodia ad apposita depositeria convenzionata. Secondo i militari di Marcianise, sono proprio gli svuota cantine che esercitano la loro professione in maniera illegale a svolgere un ruolo rilevante nella Terra dei Fuochi per “il fenomeno delle discariche abusive, anche tombate, ed all’attualità dall'abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi”.(Ren)