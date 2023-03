Regioni: via libera a remunerazione aggiuntiva delle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha espresso, in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’intesa sulla remunerazione aggiuntiva delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale. Lo fa sapere in una nota la Conferenza delle regioni e delle province autonome. Per salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, nel 2023 sono riconosciuti 150 milioni di euro alle regioni e alle province autonome – conclude la nota – a cui è affidato il monitoraggio periodico sull’effettiva spesa sostenuta per il riconoscimento della remunerazione. (Rin)