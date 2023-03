Napoli: prosegue iniziativa "Quartiere Pulito", interventi in Municipalità 1 e 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività dell'iniziativa "Quartiere Pulito 2023" che interesserà, in questa prima fase, oltre 60 strade delle dieci Municipalità di Napoli nelle quali sono stati avviati interventi di pulizia radicale, con diserbo, spazzamento e lavaggio dei marciapiedi e rimozione delle campane per la pulizia delle aree sottostanti. Coinvolte oggi le Municipalità 1 e 9 con operazioni di pulizia Via Riviera di Chiaia (da Villa Pignatelli a Via Arco Mirelli) e alla Municipalità 9 con Via Provinciale Pianura e Via Salvador Dalì. Domani, giovedì 23 toccherà alla Municipalità 2 con via Nuova Marina (da corso Garibaldi a Via Deptretis) e della Municipalità 7 con via Francesco de Pinedo e venerdì 24 sarà invece la volta della Municipalità 3 con Via Santa Teresa degli Scalzi e della Municipalità 6 con il completamento di Corso San Giovanni. L'intervento è coordinato dall'Assessore alla Salute e al Verde con delega alla vivibilità e all'igiene urbana, Vincenzo Santagada, in collaborazione con l'Assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu ed in sinergia con Asia, Polizia Municipale e le Municipalità. Utilizzati da Asia mezzi satellite per la rimozione dei depositi di rifiuti, 2 spazzatrici e 2 lavastrade, oltre a camion gru per il sollevamento delle campane e mezzi per il lavaggio ad alta pressione dei cassonetti e dell'area sottostante le campane. Impegnate in strada 2 squadre da 10 persone per il diserbo e la pulizia tramite soffioni ad aria, rimozione rifiuti e lavaggio strade. "Proseguono con ottimi risultati le operazioni di pulizia che abbiamo avviato in questi giorni, si tratta per ora di interventi straordinari – ha spiegato l'assessore Santagada – che non erano mai stati effettuati prima. Il nostro obiettivo è di metterli a regime a cadenza periodica secondo un calendario predeterminato non appena si realizzerà l'incremento delle risorse umane e dei mezzi impiegabili, sia da parte di Asia che della Polizia Locale". "In alcune aree si è reso necessario l'intervento del carro attrezzi che ha rimosso molte auto parcheggiate nelle aree in cui era stato segnalato il divieto sosta – ha sottolineato l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu – Anche se ci sarà qualche disagio per i residenti con la limitazione delle aree di sosta dalle 7 alle 12, durante gli interventi, è necessario poter contare sulla collaborazione di tutti i cittadini per migliorare concretamente la vivibilità del territorio". (Ren)