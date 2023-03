Napoli: Silvestro (FI), più Forze dell'ordine per garantire sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La sicurezza a Napoli non può essere minata da rapinatori e malviventi che agiscono indisturbati in pieno giorno". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia, Francesco Silvestro. "Massima solidarietà al figlio del consigliere di municipalità Michele Tortora per l'agguato subito in pieno centro, rapinato e picchiato per un semplice telefonino - ha aggiunto - Adesso è tempo di agire e di garantire più sicurezza ai cittadini e ai turisti che con l'arrivo della primavera affolleranno la città. Napoli negli ultimi anni è tra le città più visitate d'Europa, per questo serve necessariamente un aumento consistente di forze dell'ordine da impiegare sul territorio e soluzioni rapide per garantire maggiore sicurezza".