Napoli: Grimaldi (Misto), Manfredi gioca a scaricabarile, città allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un ragazzo di appena 18 anni è stato ammazzato per una lite a cui, tra l'altro, non aveva nemmeno partecipato. Una tragedia immane che ha spezzato una giovane vita e distrutto una famiglia. E il sindaco Gaetano Manfredi che fa? Gioca allo "scaricabarile" addossando la colpa della criminalità ai parenti dei ragazzi sbandati. Parole vergognose che avrebbe fatto meglio a non pronunciare". Lo afferma Luigi Grimaldi, consigliere comunale del gruppo misto a Napoli. "Affermazioni che rappresentano non solo una rovinosa caduta di stile dal punto di vista politico ma che ci restituiscono l'immagine di un sindaco ormai fuori dalla realtà - aggiunge Grimaldi - completamente avulso dal contesto in cui si trova a operare. Napoli ha bisogno di un primo cittadino vero, che la guidi con fermezza e visione. Che sappia come e quando intervenire. Il sindaco ha dimostrato, invece, di essere un parolaio: in questo anno e oltre di amministrazione, si è caratterizzato solo per chiacchiere e incarichi d'oro a spese dei contribuenti. Manfredi è poco più di un primo cittadino di facciata, di rappresentanza. Capace solo di articolare una generica richiesta di maggiori controlli al governo; come se lui, da massimo vertice politico-istituzionale della città, fosse immune da critiche e responsabilità. Manfredi è lontano anni luce dalla vita partenopea, di cui non conosce le dinamiche e la realtà. Risiede nella sua Nola, distante dalla quotidianità della metropoli che vive intrappolata in gravissimi problemi: dal caos trasporti, all'emergenza criminalità, al disastro sociale. Napoli non ha bisogno di chiacchiericci da bar ma di concretezza e risposte vere. Qualità che l'occupante di Palazzo San Giacomo, perché Manfredi non merita l'appellativo di sindaco, non può o non riesce ad assicurare", conclude Grimaldi. (Ren)