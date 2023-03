Caserta: furto di materiale industriale da depoosito a Capua, 2 denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati intercettati e bloccati in via Europa a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), i due albanesi ritenuti responsabili del furto avvenuto poco prima all'interno di un deposito di materiali industriali in via Galatina a Capua (Caserta). La richiesta d’intervento, effettuata dalla vittima nel tardo pomeriggio di ieri attraverso il numero di emergenza 112, ha attivato la pattuglia del locale Nucleo operativo e radiomobile che, grazie alla visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza, ha subito identificato i malviventi ed avviato le ricerche. Dall’interno del deposito di Capua sono risultati essere stati rubati un generatore di corrente elettrica, una pompa a spalla, un'idropulitrice e un compressore. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, i due albanesi, un trentacinquenne e un ventinovenne, al momento denunciati dai carabinieri in stato di libertà, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi da scasso. Indagini in corso volte al recupero della refurtiva. (Ren)