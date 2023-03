Campania: Marchiello, primi a dare trasporto gratuito a studenti, saniamo problematiche a Caivano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliera regionale Luigi Cirillo, di +Europa, nel corso del question time al Consiglio regionale della Campania, ha interrogato la giunta sulle "Criticità trasporto pubblico per gli studenti nel Comune di Caivano". Cirillo, ha fatto sapere che “a Caivano, nel Napoletano, non passa la linea del trasporto pubblico locale, gli studenti, pur risultando beneficiari del diritto al trasporto gratuito non solo non ne usufruiscono, ma devono affidarsi a un servizio privato pagando una retta. Si tratta di una criticità specifica ma che come Regione non ci possiamo permettere”. L'assessore regionale alle Attività produttive, Antonio Marchiello, ha risposto che: “Il problema, anche se di una minoranza, è da attenzionare. Siamo l’unica regione d’Italia a concedere il trasporto gratuito agli studenti”. Marchiello ha fatto sapere che dal 2 maggio sarà “assicurato il collegamento tra i Comuni interessati attraverso la linea 03 attraverso Caivano”. Soddisfatto il consigliere Cirillo: “quando c’è un buon governo i problemi si risolvono”.(Ren)