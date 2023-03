Campania: oggi question time in consiglio regionale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Segnalazione ex art. 6 del Regolamento, relativamente all’assegnazione della titolarità nel Dipartimento di Chirurgia vascolare ed angiologia del Distretto ASL Salerno n. 66” è stata l’oggetto dell’interrogazione del consigliere Nunzio Carpentieri (FdI), Presidente della Commissione Speciale Trasparenza, che ha chiesto alla Giunta di conoscere i tempi per l’assegnazione e i criteri che saranno seguiti. “La Direzione dell’Asl di Salerno ha pubblicato il 27 gennaio scorso l’Avviso pubblico per tale incarico a seguito del quale esso è stato attribuito allo specialista avente diritto”, ha spiegato Marchiello. “Ad oggi risulta che il bando pubblicato riguarda solo le prestazioni domiciliari- ha replicato Carpentieri - e, quindi, a tutt’oggi manca lo specialista di cui trattasi. Per questo motivo, ha concluso il consigliere di FdI – monitoreremo, anche come Commissione Speciale, la questione”. (Ren)