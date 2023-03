© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni (Avellino) subito dopo le 2.00 di questa notte, è intervenuta in via San Bernardino, per un incendio di un'autovettura parcheggiata sotto a un porticato di un'edificio. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza la struttura. Per i residenti oltre un comprensibile spavento non c'è stata nessuna conseguenza. (Ren)