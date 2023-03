Napoli: assessore Marciani, uccisione giovane a Mergellina è inconcepibile, orrore non deve ripetersi - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Quello che è successo è inconcepibile, e lo è ancora di più oggi, nella giornata che ricorda le vittime della criminalità organizzata". Così Chiara Marciani, assessore alle politiche giovanili del Comune, ha manifestato la volontà dell'amministrazione di presenziare ai funerali del 18enne ucciso a Mergellina domenica notte. "Ci terrei a essere presente ai funerali con il Sindaco e il presidente della municipalità - ha detto - Un orrore che non si deve ripetere più in città. Facciamo tanto per i giovani, e i giovani devono poter uscire e godere dei loro spazi, anche considerato quello che hanno vissuto durante il Covid". (Ren)