Napoli: discarica abusiva in terreno di Regione e Città metropolitana, 2 denunce

- Una discarica abusiva in un terreno della Regione Campania e della Città metropolitana di Napoli. Si tratta di 1.000 metri quadrati nel Comune di Palma Campania all’interno dei quali sono stati sotterrati senza autorizzazione rifiuti raccolti lungo Via Ponte di Napoli. Sono stati denunciati dai Carabinieri della stazione di Palma Campania per gestione illecita di rifiuti un imprenditore e 41enne di San Gennaro Vesuviano, entrambi incensurati. L'intera area è stata sequestrata.(Ren)