Napoli: giovedì circolo Canottieri Napoli celebra giornata dell’orgoglio giallorosso

- Giovedì, 23 marzo alle ore 16, al circolo canottieri Napoli, oltre 50 atleti che hanno onorato Napoli e il circolo Canottieri con titoli mondiali e medaglie olimpiche, saranno celebrati in una giornata che vuole costruire un ponte tra vecchie e nuove generazioni. Ad accogliere i campioni saranno, infatti, le nuove leve del circolo canottieri, le giovani promesse impegnate: nel canottaggio, nella vela, nel nuoto, nella pallanuoto, nel triathlon, nel tennis e nella motonautica. Confermate le presenze dei medagliati olimpici: Massimiliano Rosolino, Davide Rummolo, Davide Tizzano, Carlo Silipo, Ferdinando Gandolfi, Imma Cerasuolo e della campionessa mondiale, Stefania Pirozzi. Modererà i lavori, Mario Zaccaria, presidente Ussi Campania. Ad aprire la giornata gli interventi di saluto di: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Giovanni Malago', presidente del Coni; Lucia Fortini, assessore regionale allo sport e all'istruzione; Emanuela Ferrrante, assessore allo sport del comune di Napoli; Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania; Sergio Colella, delegato allo sport città metropolitana di Napoli; Giancarlo Bracale, presidente del Circolo Canottieri Napoli. Il presidente del circolo, Bracale, ha detto: "Ho voluto fortemente organizzare questa giornata. Il Circolo Canottieri Napoli rappresenta un pezzo di storia importante per lo sport in città, era giusto celebrarlo. La finalità di questa giornata, però, non è un semplice momento di festa. Questa giornata rappresenta un passaggio di testimone tra generazioni e vuole essere uno sprone verso le nuove leve che fanno parte del Circolo Canottieri Napoli o che si stanno avvicinando alle discipline sportive. Lo sport è sacrificio e abnegazione ma è un portatore sano di stili di vita e di insegnamenti che servono oggi ai nostri giovani. Sport, Cultura e storia sono i cardini su cui costruire il futuro del nostro paese noi dal Molosiglio proviamo a fare la nostra parte", ha concluso Bracale. (Ren)