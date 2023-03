Mafie: Mattarella, Casal di Principe ha detto basta a sopraffazione e prepotenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione di Casal di Principe “ha detto basta alla sopraffazione e alla prepotenza, agevolando, in modo decisivo, l’azione delle forze dell’ordine e della magistratura. Sono stati tagliati – con l’entusiasmo, con la resistenza, con il rifiuto dei metodi mafiosi, persino con l’ironia – quei fili di complicità, di connivenze, di paura che tenevano incatenati ideali, sogni, energie positive e creative”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Lo stesso Mattarella ha poi ricordato che “nei bunker pieni di lusso dove vivevano, asserragliati, i capi della camorra di Casal di Principe oggi si trovano attività di assistenza, di volontariato, di creatività, di imprenditoria solidale. La città - ha rimarcato - rappresenta un modello virtuoso di partecipazione civile”. (Rin)