Mafie: Mattarella a pranzo in ristorante sorto da confisca camorra, menù con prodotti campani e siciliani

- Menù a base di prodotti campani, con una divagazione siciliana, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che oggi, in occasione della visita a Casal di Principe, si è trattenuto a pranzo alla Nuova cucina organizzata, un ristorante-pizzeria sorto grazie ad una cooperativa sociale in uno dei tanti beni sequestrati alla camorra nella terra dei casalesi. Una struttura dalla doppia valenza sociale visto che a servire ai tavoli sono quasi esclusivamente ragazzi disabili. Prima portata del pranzo a base di formaggi e salumi campani accompagnati da verdure grigliata, a cui è seguito un gentile omaggio al presidente da parte dei cuochi che gli hanno preparato una classica pasta con le melanzane alla siciliana. Unica licenza poetica la scamorza di bufala in luogo della ricotta salata. “Sarà buonissima lo stesso” il commento del presidente a questa variazione sul tema. Il pranzo, che il capo dello Stato ha passato seduto accanto a due giovani in un tavolo a ferro di cavallo, è poi proseguito con un maialino nero casertano con patate e mele annurche. Per chiudere la pasticceria di Casal di Principe. Non potevano mancare alcuni vini locali, interamente prodotti da uve provenienti da beni confiscati.(Rin)