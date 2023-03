Mafie: Mattarella ricorda giovane ucciso a Napoli, crudeltà che ruba futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ieri a Napoli è stato ucciso quasi per caso un ragazzo di 18 anni, con una crudeltà che gli ha sottratto il futuro e lasciando nella disperazione i suoi familiari". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)