Campania: Cammarano, proposta di legge per istituire rete e del brand dei Borghi

- "La proposta di legge depositata oggi punta al rilancio turistico e quindi alla rigenerazione economica, sociale e demografica dei nostri borghi, attraverso la divulgazione al grande pubblico della ricchezza offerta dal loro straordinario patrimonio storico, artistico, ambientale ed enogastronomico". A dirlo è Michele Cammarano Presidente della 3 commissione speciale Aree interne e primo firmatario della proposta di legge depositata questa mattina in Consiglio regionale. "La proposta presentata è frutto di una fitta collaborazione con le associazioni di categoria ed è particolarmente importante per il nostro territorio perché raccoglie in un prodotto e un'immagine unica i valori dei nostri borghi. Si prevede a tal fine la creazione di una rete 'Borghi della Campania' che sia integrata nelle principali reti turistiche nazionali e internazionali, dotata di un proprio brand, marchi specifici per identificare i vari distretti e di una segnaletica stradale illustrativa dei nuovi percorsi turistici, nonché promossa attraverso una vasta azione divulgativa su internet e sui canali social maggiormente diffusi. I comuni potranno vedersi così riconosciuto il brand 'Borghi della Campania' presentando la loro candidatura sulla base delle linee guida previste". (segue) (Ren)