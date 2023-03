Caserta: investe e uccide ciclista a Villa Literno, fermato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 59enne è stato investito e ucciso questa mattina sulla strada provinciale 18 Santa Maria a Cubito, nel Comune di Villa Literno (Caserta). La vittima era in strada alle 6.30 di mattina per recarsi a un centro diagnostico a Giugliano in Campania (Napoli) quando è stato travolto da un furgone che viaggiava a velocità sostenuta. Prima di allontanarsi il furgone ha poi violentemente tamponato una seconda autovettura, ferendo il conducente. In poche ore i carabinieri della Stazione di Villa Literno hanno identificato e fermato un ventottenne, ritenuto responsabile di omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), e è ora a disposizione della competente autorità giudiziaria. (Ren)