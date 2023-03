Sanità: Iannone (Fd'I), fallimento De Luca costringe donne oncologiche a manifestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Vedere costretto a manifestare chi sta combattendo la sua battaglia per la vita, perché neanche alle donne oncologiche sono garantite le cure in Campania, è veramente l’acme della vergogna per la politica sanitaria di De Luca. Siamo con queste persone che non si rassegnano e che trovano la forza per reclamare anche i propri diritti". Lo ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio di Salerno. "In Campania - ha aggiunto - l’assistenza sanitaria non è più garantita, come denuncio da tempo, e quando i più fragili sono costretti a scendere in campo possiamo solo esprimere l’ammirazione per loro e disgusto per chi, al cospetto di questo disastro, passa il tempo ad attaccare il governo nazionale che c’è da pochi mesi. Le donne oncologiche danno a tutti una lezione di dignità e orgoglio, che dovrebbe essere di sprone a tutti per cambiare le cose in Campania”.(Ren)