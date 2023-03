Mafie: Mattarella, non dobbiamo smettere di vigilare, sono pronte a rialzare testa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non dobbiamo smettere di vigilare” conto le mafie perché “la criminalità organizzata è capace di vivere nascosta, pronta a rialzare la testa al minimo sintomo di cedimento”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. (Rin)