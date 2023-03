Mafie: Mattarella, istituzioni consentano a ragazzi di realizzare sogni nel proprio territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni “sono chiamate ad abbattere le barriere che impediscono ai giovani di realizzare i propri sogni nel territorio in cui hanno le loro radici”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. “Voi - ha scandito il presidente davanti ai ragazzi - dovete essere fieri di essere nati in questa terra, che ha saputo compiere questa vera, grande, rinascita. Dovete avvertire l’orgoglio di essere concittadini di Don Diana”. (Rin)