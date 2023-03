Mafie: Mattarella al cimitero di Casal di Principe rende omaggio a Don Diana - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina a Don Peppino Diana, parroco di Casal di Principe ucciso dalla camorra nel 1994. Arrivato nella città in provincia di Caserta, infatti, il presidente si è recato al cimitero locale dove è rimasto in piedi, in silenzio, dinanzi alla tomba del parroco ucciso per il suo impegno contro la criminalità organizzata. (Rin)