Giovani: Napoli vince premio Città italiana 2023

- Napoli si è aggiudicata il premio di Città italiana dei Giovani 2023, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale e l'Agenzia Nazionale dei Giovani. La città ha vinto con il progetto "Giovani Onlife Napoli" che promuove la partecipazione dei giovani alla vita pubblica. L'amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, ha inteso promuovere "una città inclusiva e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di diventare comunità nelle quali le nuove leve possano vivere in un ambiente sano, sicuro e con spazi dediti allo sviluppo delle loro potenzialità". Il progetto, presentato dall'assessore alle Politiche giovanili Chiara Marciani e sviluppato in collaborazione con l'Osservatorio Giovani (Otg) del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università Federico II, nasce dalla volontà da parte del Comune di Napoli di "sopperire alla mancanza di una rete di partecipazione di coloro che rimangono ai di fuori degli spazi istituzionali di confronto e di condivisione delle idee, e dalla volontà di fornire alle nuove generazioni strumenti per incrementare e valorizzare la loro partecipazione alla vita politica e civile della città". "E' un riconoscimento molto importante per la città - ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi - è stata una competizione che ha visto impegnati molti comuni italiani e il riconoscimento da parte del Ministero è un risultato molto importante che ha premiato la qualità del progetto e la città. E' un segnale ulteriore dell'interesse per Napoli e della sua centralità. Ora c'è da lavorare e realizzare il progetto che riguarda temi a noi particolarmente cari, dalla partecipazione giovanile alla sostenibilità, alla capacità di inclusione delle energie dei giovani nell'opera di rilancio della città che stiamo realizzando".(Ren)