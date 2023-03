Mafie: Mattarella ricorda Don Diana, coraggioso eroe nostri tempi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Peppino Diana “era un uomo coraggioso, un pastore esemplare, un figlio della sua terra, un eroe dei nostri tempi, che ha pagato il prezzo più alto, quello della propria vita, per aver denunciato il cancro della camorra e per aver invitato le coscienze alla ribellione”. Questo uno dei passaggi dell’intervento del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Istituto Guido Carli di Casal di Principe in occasione delle celebrazioni in occasione della Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Don Diana, ha aggiunto Mattarella, aveva capito, nella sua esperienza quotidiana, che “la criminalità organizzata è una presenza che uccide persone, distrugge speranze, alimenta la paura, semina odio e ruba il futuro dei giovani. Usava parole ‘cariche di amore’. Parole chiare, decise, coraggiose. Dopo l’uccisione di un innocente scrisse: ‘Non in una Repubblica democratica ci pare di vivere ma in un regime dove comandano le armi. Leviamo alto il nostro No alla dittatura armata’”, ha poi ricordato il presidente. (Rin)